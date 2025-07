OBERKOTZAU, LKR. HOF. Am Dienstagnachmittag geriet ein Mehrfamilienhaus in Oberkotzau in Brand. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 15 Uhr ging über Notruf den Brand des Wohnhauses in der Gartenstraße ein. Glücklicherweise konnten alle Bewohner das Haus rechtzeitig verlassen. Eine Bewohnerin erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Die alarmierten Kräfte der umliegenden Feuerwehren brachten die Flammen rasch unter Kontrolle.