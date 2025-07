ASCHAFFENBURG. Seit Sonntagnachmittag wird eine 12-Jährige aus dem Stadtgebiet vermisst. Die Aschaffenburger Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.



Die 12-Jährige verließ am Sonntag, gegen 14:00 Uhr, ihre Wohnadresse in der Innenstadt. Als sie am Abend nicht mehr zurückkehrte, meldeten Angehörige sie als vermisst. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Zuletzt bestand am heutigen Dienstag nochmals telefonischer Kontakt, hierbei gab die Vermisste an in Frankfurt zu sein.

Sie wird wie folgt beschrieben:

165 cm groß

Schlank

Kurze schwarz-rote Haare

Bekleidet mit kurzer schwarzer Hose, schwarzem Top und schwarzen Sneakern.



Hinweise nimmt die Aschaffenburger Polizei unter 06021/857-2230 entgegen.