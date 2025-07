BUCHLOE. Am vergangenen Dienstag wurde eine ältere Frau Opfer eines Schockanrufes und übergab hierbei Schmuck und Münzen im fünfstelligen Bereich an einen Betrüger. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang um Zeugen die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Fall:

Am 24.06.2025 gegen 18:10 Uhr kam es am Wohnhaus der 78-Jährigen zur Übergabe der Wertgegenstände. Die Geschädigte wurde zuvor von einem angeblichen Staatsanwalt angerufen. Ihre Tochter habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, bei welchem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Damit die Tochter aus der Haft entlassen werden kann, müsse eine Kaution hinterlegt werden.

Da zu Beginn des Telefonates ganz kurz eine weinerliche Frauenstimme zu hören war, saß der erste Schock so tief, dass es den Tätern im Anschluss gelang, den angeblichen Unfall der Geschädigten weiter glaubhaft zu machen. Am Ende des über zwei stündigen Telefonates übergab die Frau schließlich mehrere Schmuckstücke und Münzen an ihrer Terassentür an einen angeblichen Staatsanwalt.

Die Polizei Buchloe nach mehreren Stunden über die Tat in Kenntnis gesetzt und konnte dem den Betrüger, welcher die Wertgegenstände entgegennahm, nicht mehr antreffen.

Die weitere Sachbearbeitung wurde der Kriminalpolizei Kaufbeuren übertragen.

Die Fragen der Polizei:

Wer konnte am Dienstagnachmittag, den 24.06.2025, zwischen 15:00 Uhr und 18:15 Uhr im Bereich der Holzhausener Straße verdächtige Beobachtungen machen?

Wem fiel ein Mann mit nachfolgender Beschreibung auf: kurzes Haar, schlank, etwa 25 bis 30 Jahre, rund 170 bis 180 cm, kurze schwarze Hose, schwarzes Kurzarm T-Shirt, Brille, und eventuell mit einem Handy telefonierend im Bereich der Holzhausener Straße auf?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 / 9330 entgegen. (KPS Kaufbeuren)

Die aktuellen Zahlen:

Im Jahr 2024 registrierte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West rund 780 Fälle von Schockanrufen. In knapp 40 Fällen waren die Täter hierbei erfolgreich. Insgesamt erbeuteten sie eine Summe von etwa 1.840.000 Euro.

Im laufenden Jahr kam es bislang zu knapp 425 Betrugsversuchen, wovon 23 mit einer Gesamtschadenssumme von knapp 1.048.000 Euro erfolgreich waren.

Die Verhaltenstipps der Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. Übergeben Sie daher niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen

Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse

Legen Sie auf und rufen Sie den vermeintlich betroffenen Angehörigen unter der ihnen bekannten Nummer selbst zurück

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nah stehenden Personen

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten

Sie erhalten keine Anrufe von der Notrufnummer 110

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!

Im Zweifel legen Sie auf und wählen Sie den Notruf 110 !

WICHTIG: Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).