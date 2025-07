HOF. Im Zeitraum von Freitag, 27. Juni, bis Montag, 01. Juli, versuchten unbekannte ein Auto in Hof zu stehlen. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Freitag bis Montag parkte eine 65-Jährige aus dem Landkreis Hof ihren Nissan Pulsar in der Nailaer Straße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam musste sie feststellen, dass eine Scheibe eingeschlagen war. Außerdem wies das Auto Beschädigungen am Zündschloss auf, die auf einen Diebstahlsversuch des gesamten Fahrzeugs hinweisen. Der Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Der Zeitwert des Fahrzeugs selbst wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Hof führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 09281/7040.