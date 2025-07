EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Nachdem am Montag (30.06.2025) eine Frau einen Anruf von Telefonbetrügern erhielt und diesen als solchen auch erkannte, konnte gestern bei einer fingierten Übergabe ein Abholer festgenommen werden. Nach richterlicher Vorführung wurde dieser heute (01.07.2025) inhaftiert.

Ein angeblicher Polizeibeamter rief am Montag gegen 21.00 Uhr bei der 62-Jährigen an und gab an, dass eine Einbrecherbande in der Umgebung unterwegs sei und deshalb ihr Bargeld und Wertsachen geschützt werden müssten. Dazu würde die Polizei alles abholen und verwahren, bis die Bande verhaftet worden sei. Die 62-Jährige erkannte die Masche und informierte die Polizei. Dem Telefonbetrüger gegenüber gab sie vor, seine Informationen zu glauben und den Anweisungen Folge zu leisten. Es wurde vereinbart, dass jemand die Wertgegenstände an ihrer Wohnadresse abholen würde.

Einsatzkräfte der Grenzpolizeiinspektion Passau konnten zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Vilshofen gegen 23.15 Uhr einen Abholer im Alter von 27 Jahren festnehmen. Bei der Festnahme vor Ort leistetet der Mann Widerstand und verletzte drei Beamte.

Die Ermittlungen zum Betrugsversuch wurden von der Staatsanwaltschaft Passau zusammen mit der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen. Der Mann wurde heute (01.07.2025) dem zuständigen Amtsgericht Passau vorgeführt. Dieses erließ den von der Staatsanwaltschaft Passau beantragten Haftbefehl wegen des Verdachtes des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 02.07.2025, 07.11 Uhr