1212 – Polizei warnt vor Betrug durch „Handwerker“

Augsburg – Mitte Juni betrogen bislang unbekannte Täter einen Mann aus Augsburg um einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Unbekannten klingelten bei dem Mann und boten ihm an, Dacharbeiten an seinem Einfamilienhaus durchzuführen. Diesem stimmte er zu. Die Unbekannten verlangten hierfür eine zunächst niedrige Geldsumme, welche sich im Verlauf immer weiter steigerte. Den Betrag, welcher offenbar viel zu hoch war, übergab der Mann den Unbekannten in bar. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie keine Spontankäufe.

Bezahlen Sie nichts in bar.

Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster). Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, nutzen sie eine Türsprechanlage.

Lassen Sie nur Handwerker herein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch (machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten, zeigen Sie abweisende Gestik und Mimik).

Zahlen Sie nie per Vorkasse. Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/