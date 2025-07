1022. Versuchte Einbrüche in zwei Kinderbetreuungseinrichtungen – Garching

Im Tatzeitraum von Freitag, 27.06.2025, gegen 19:30 Uhr, bis Montag, 30.06.2025, gegen 07:15 Uhr, wurde durch ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in zwei Kinderbetreuungseinrichtungen in Garching eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich jeweils gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden und suchten dort nach Stehlgut. In beiden Fällen verließen sie die Gebäude ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Einsteinstraße, Falkensteinweg, Lehrer-Stieglitz-Straße (Garching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1023. Tödlicher Badeunfall – Langwied

Am Montag, 30.06.2025, gegen 10:30 Uhr, kam es am Langwieder See zu einem tödlichen Badeunfall. Eine Frau schwamm im See und geriet aus bislang ungeklärten Gründen unter Wasser. Weitere Badegäste wurden darauf aufmerksam und kamen zur Hilfe. Zudem wurden über den Notruf die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Wasserwacht alarmiert.

Im weiteren Verlauf konnte die Person aus dem Wasser gerettet werden und wurde anschließend sofort zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie gegen 12:00 Uhr.

Derzeit steht die Identität der Person noch nicht fest.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 12 geführt.

1024. Politisch motivierte Schmierschriften – Ludwigsvorstadt

Im Zeitraum von Freitag, 27.06.2025, 12:00 Uhr, bis Montag, 30.06.2025, 08:30 Uhr, brachten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter an der Außenwand eines Toilettenhäuschens mit grüner und silberner Farbe zwei Schmierschriften mit abwertendem Inhalt in Bezug auf den Polizeiberuf an. Die Größe der Schmierschriften beträgt etwa 2m x 12m und 2m x 5m.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 43 geführt.

Münchner Polizeipräsident Hampel: „Beleidigungen und Schmierereien, die unsere Polizistinnen und Polizisten sogar als ‚Mörder‘ bezeichnen, sind völlig inakzeptabel.

Unsere Beamten handeln in schwierigen und oft lebensbedrohlichen Situationen, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Als Münchner Polizeipräsident verurteile ich solche Aussagen aufs Schärfste.

Ich bin froh, dass in München die Bürgerinnen und Bürger hinter Ihrer Polizei stehen.“

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum zwischen Freitag, 27.06.2025, 12:00 Uhr, bis Montag, 30.06.2025, 08:30 Uhr im Bereich der Theresienwiese Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 43, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1025. Betriebsunfall; eine Person verletzt – Trudering

Am Montag, 30.06.2025, gegen 15:20 Uhr, entsorgte ein 34-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München Baumaterialien von einem Grundstück. Hierbei wollte er eine Palette mit Fenstern in einen Lkw einladen. Dazu nutzte er einen Hubwagen und schob diesen unter die Fenster. Während dieser Tätigkeit fielen die Fenster vom Hubwagen in Richtung eines öffentlichen Gehweges.

Ein dort stehender 63-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz im Landkreis München, wurde daraufhin von den umstürzenden Fenstern getroffen und stürzte zu Boden. Er wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Verkehrspolizei München.

1026. Brand eines Mehrfamilienhauses – Solln

Am Montag, 30.06.2025, gegen 13:30 Uhr, wurde die Feuerwehr verständigt, dass es auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses brennt.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es auf einem Flachdach eines Mehrfamilienhauses, auf dem zurzeit Bauarbeiten durchgeführt werden, zu einem Brand kam. Durch die Hitzeentwicklung explodierte eine dort gelagerte Gasflasche und fiel vom Dach.

Die Feuerwehr hatte den Brand aber rasch unter Kontrolle.

Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen auf dem Dach. Auch innerhalb des Hauses wurde niemand verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 13.

1027. Brand auf Baustelle – Moosach

Am Montag, 30.06.2025, verständigte ein Passant gegen 18:30 Uhr den Notruf, da dieser schwarzen Rauch auf einer Baustelle im Bereich der Hanauer Straße feststellte.

Bei Eintreffen der Feuerwehr sowie der hinzu alarmierten Polizei konnte der Brand im obersten Stockwerk des Neubaus bestätigt werden. An der Brandörtlichkeit befanden sich mehrere gefüllte Gasflaschen, welche den Brandherd erweiterten. Der Brand wurde schließlich durch die Feuerwehr gelöscht.

Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Im Zuge der Löschmaßnahmen, wurden die Hanauer und die Dachauer Straße für ca. eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Es kam zu dabei zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Zur Brandursache ermittelt das Kommissariat 13.