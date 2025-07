RONSBERG. Bereits am 23.06.2025 kam es in einem Sportgeschäft in Ronsberg zu einem Diebstahl, bei welchem der Täter Angestellte während seiner Flucht mit einem Messer bedrohte.

Als der 31-jährige Tatverdächtige das Geschäft verlies, schlug der akustische Alarm an. Nachdem der Mann von der Angestellten an der Kasse darauf angesprochen wurde, flüchtete er zu Fuß in den Ort. Die Mitarbeiterin verständigte daraufhin sofort ihre Kollegen im Nachbargebäude, welche auf Fahrrädern die Verfolgung aufnahmen und den Dieb wenig später im Ort anhalten konnten. Hierbei zog er ein Messer und führte Stichbewegungen in Richtung der Mitarbeiter aus. Der Mann flüchtete anschließend erneut, gab kurz danach aber auf und begleitete die Angestellten des Geschäftes zurück zum Laden.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest und stellten das Tatmesser sicher. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Kempten beantragte einen Haftbefehl gegen den 31-jährigen Beschuldigten. Am 24.06.2025 führte ihn die Kriminalpolizei bei der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Kempten vor. Diese erließ den Haftbefehl wie beantragt und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss brachten die Beamten den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt. Die Klärung des genauen Motivs sowie der Tatumstände ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Bei dem Diebesgut handelte es sich um vier Karabiner und ein Messer im Wert von rund 130 Euro. Es waren mehrere Streifenbesatzungen aus Kempten und Kaufbeuren im Einsatz. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (KPS Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).