BUCH A. ERLBACH, LKR. LANDSHUT. Am vergangenen Samstag, 28.06.2025, haben vier Unbekannte gewaltsam das Mobiltelefon und rund 20 Euro Bargeld von einem 30-Jährigen entwendet.

Den bisherigen Ermittlungen nach soll der 30-Jährige als Anhalter in einem silberfarbenen BMW der Unbekannten mitgefahren sein. Nachdem er sich weigerte, an einem Geldausgabeautomaten in der Hauptstraße nach Aufforderung der Unbekannten Geld abzuheben, schlugen sie ihn nieder und entwendeten sein iPhone und Bargeld; er erlitt dadurch diverse Schürfwunden.

Bei den Unbekannten soll es sich nach Angaben des Mannes um drei dunkelhäutige sowie eine hellhäutige Frau gehandelt haben, alle hochdeutsch. Nähere Einzelheiten zu den Personen liegen bislang nicht vor. Sie flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Überfall erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Tel. 0871/9252-0.

Veröffentlicht: 01.07.2025, 11.00 Uhr