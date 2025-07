MELLRICHSTADT. Am Dienstagmorgen ist es bei einem Stromversorger unter Mitarbeitern zu einer Auseinandersetzung mit einem spitzen Gegenstand gekommen, wobei eine Person ihr Leben verloren hat. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Die Polizei war unmittelbar mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz und hat den Einsatzraum abgesperrt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 07:30 Uhr gingen die ersten Notrufe über den Angriff ein. Dem Sachstand nach hat ein 21-jähriger Mitarbeiter der Firma im Gebäude mehrere Personen mit einem Messer angegriffen. Eine 59-jährige Frau verlor bei dem Angriff ihr Leben, zwei weitere Männer im Alter von 55 und 62 Jahren wurden schwer verletzt. Die Polizei Mellrichstadt war mit Unterstützung umliegender Dienststellen unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den 21-jährigen deutschen Staatsangehörigen noch am Tatort vorläufig festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde sichergestellt.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat vor Ort die Ermittlungen zu den Geschehnissen und möglichen Hintergründen übernommen und führt diese in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Auch ein Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ist vor Ort.