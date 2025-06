1203 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Hochzoll – Im Zeitraum von Samstag (28.06.2025), 19.00 Uhr bis Sonntag (29.06.2025), 07.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter das Fenster einer Kirche in der Grüntenstraße. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1204 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Hochzoll – Am Sonntag (29.06.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei E-Bikes in der Friedberger Straße.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr waren beiden E-Bikes vor einer Kirche geparkt und dort versperrt. Ein oder mehrere bislang unbekannten Täter entwendeten die E-Bikes dort.

Einsatzkräfte stellten eines der E-Bikes im Rahmen der Ermittlungen im Bereich der Alatseestraße fest. Der Standort des zweiten E-Bikes der Marke Conway in der Farbe grau ist bislang unbekannt. Hier entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1205 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (28.06.2025), 20.00 Uhr bis Sonntag (29.06.2025), 11.30 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Seidererstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen BMW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1206 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Sonntag (29.06.2025) war ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Ulmer Straße unterwegs.

Gegen 13.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei zeigte der Mann drogentypisches Verhalten.

Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

1207 – Polizei ermittelt nach Streit am Kuhsee

Hochzoll – Am Sonntag (29.06.2025) gerieten mehrere Personen am Kuhsee in Streit. Die Polizei konnte vor Ort die Situation beruhigen.

Gegen 20.00 Uhr kam es wegen lauter Musik zwischen mehreren Besuchern des Kuhsees zu Meinungsverschiedenheiten. Zunächst beleidigten sich Personen, schließlich eskalierte aber der Streit. Dabei soll ein 37-Jähriger auf einen 30-Jährigen losgegangen und ihm einen Faustschlag versetzt haben. Offenbar kam es im Anschluss zu weiteren Handgreiflichkeiten unter Beteiligung zwei weiterer Personen.

Die Polizei wurde gerufen und nahm alle Personalien der Anwesenden auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass einige Beteiligte deutlich alkoholisiert waren. Eine ärztliche Versorgung der Beteiligten war vorerst nicht notwendig.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Vorfalls und ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung.

1208 – Ohne Helm unterwegs: Unfall mit Folgen

Lechhausen – Am Sonntag (29.06.2025) ereignete sich in der Neuburger Straße ein Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 11.00 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Neuburger Straße auf dem Fuß- und Radweg unterwegs. Im Bereich der Unterführung kam ihm in einem offenbar schwer einsehbaren Bereich ein 84-jähriger Radfahrer entgegen. Der 84-Jährige fuhr nach ersten Erkenntnissen zu weit links. Beide Radfahrer stießen frontal zusammen. Durch den Zusammenstoß und den Sturz verletzten sich der 40-Jährige und der 84-Jährige am Kopf. Einen Fahrradhelm trug keiner der Beiden. Die Männer mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 84-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

1209 – Die gute Nachricht zum Schluss

Hochzoll – Am Sonntag (29.06.2025) meldete eine scheinbar ältere Dame beim Polizeinotruf einen Fahrraddiebstahl. Die Situation löste sich glücklicherweise schnell auf.

Am Sonntagvormittag rief eine verzweifelte Dame bei der 110 an und schilderte, gerade für wenige Minuten beim Bäcker gewesen zu sein. In dieser Zeit sei ihr hochwertiges E-Bike entwendet worden, dass sie unverschlossen „nur kurz“ vor dem Bäcker abstellte. Noch während des laufenden Notrufs löste sich die Situation in Wohlgefallen auf. Ein junger Mann kam auf ihrem Fahrrad zurück und entschuldigte sich – auch über das Telefon für die Beamten gut hörbar – aufrichtig bei der Frau. Auch er war zuvor beim Bäcker und verwechselte nach dem Einkauf das Rad der Frau mit dem Rad seiner Mutter. Nach wenigen Minuten fiel ihm der Fehler auf und er drehte sofort um.

Schließlich konnte der etwa fünfminütige Notruf mit einem glücklichen Ausgang beendet werden. Jeder konnte mit seinem eigenen Fahrrad den Nachhauseweg antreten.

Dieser Vorfall und auch die regelmäßig gemeldeten Fahrraddiebstähle zeigen, dass man stets – auch wenn es nur um ein paar Minuten geht – das Fahrrad absperren sollte. Die Polizei rät:

Abgestellte Räder immer mit einem guten und richtig angelegten Schloss sichern. Geeignet sind massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit „geprüfter Qualität“ aus hochwertigem Material.

Das gilt auch zuhause: Denn auch aus nicht wirksam gesicherten Kellern oder Garagen werden vermehrt insbesondere teure Elektroräder gestohlen.

Fahrräder stets an einen fest verankerten Gegenstand (etwa einem Laternenmast) anschließen. (an- und nicht nur abschließen!)

Lassen Sie eine individuelle Kennzeichnung am Rahmen des Fahrrads eingravieren und erstellen Sie einen Fahrradpass mit Bilden und samt Eigentumsnachweis.

Mehr Infos:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/29807-fahrrad-vor-diebstahl-schuetzen/