OBERBAYERN SÜD. Nach dem ersten überregionalen Erfahrungsaustausch in Sachen Motorradkontrollen im August 2024 fand nunmehr vom 27. bis 29. Juni 2025 der zweite dieser Art statt. Bei der durch das Polizeipräsidium Oberbayern Süd organisierten Veranstaltungen trafen sich Polizeibeamte aus mehreren Bundesländern sowie aus Österreich. Neben mehreren Kontrollstellen standen der Erfahrungsaustausch, sowie rechtliche Fortbildungen durch Fachvorträge im Vordergrund.

Insbesondere die Straßen im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sind auf Grund ihrer regionalen Gegebenheiten, vor allem im Bereich der Alpen, besonders beliebt für Ausfahrten mit dem motorisierten Zweirad.

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, aber auch um weiterhin effektiv gegen etwa übermäßige Lärmbelästigung vorgehen zu können, veranstaltete das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zusammen mit dem Fortbildungsinstitut der Bayerischen Polizei (BPFI) in Ainring den zweiten überregionalen Erfahrungsaustausch Motorrad vom 27. bis zum 29. Juni 2025. Am Erfahrungsaustausch nahmen Beamte von allen bayerischen Verbänden, aus Baden-Württemberg, Hessen und Tirol teil.

Neben Fachvorträgen am ersten Tag war am Folgetag ein Kontrolltag angesetzt, bei welchem neben der Überwachung der Verkehrsregeltreue im Bereich technischer Manipulationen auch hinsichtlich Verhaltensverstöße überwacht wurde. Hierzu wurden neben dem Einsatz von Zivilkomponenten besonders geschulte Beamte herangezogen.

Am dritten Tag wurden im Rahmen des Erfahrungsaustausches nennenswerte Fälle und neue Phänomene, welche im Rahmen der Kontrollen festgestellt wurden, erörtert und bewertet.

Bei bestem Motorradwetter wurden am Samstag, den 28. Juni 2025 im südlichen Oberbayern an bei „Bikern“ beliebten Strecken sowohl stationäre als auch mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Neben der Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und bestehender Überholverbotszonen wurden schwerpunktmäßig auch der technische Zustand der Fahrzeuge überprüft. In der Summe wurden mehr als 500 Krafträder und Pkw kontrolliert.

Im Ergebnis waren deshalb nicht nur erhebliche Verhaltensverstöße festzustellen. Durch die Kontrollen wurden in rund 50 Fällen abgefahrene Reifen oder Veränderungen, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen, zur Anzeige gebracht.

Mit vielen neuen Anregungen und erweiterten Fachkenntnissen im Gepäck reisten die Teilnehmer am Sonntag, den 29. Juni 2025, von Ainring aus zu ihren Heimatdienststellen im Bundesgebiet oder Österreich ab. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd zog am Ende eine durchweg positive Bilanz - die Veranstaltung war für alle Beteiligten ein gewinnbringendes Wochenende.