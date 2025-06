STRAUBING. Am 26.06.2025 um kurz vor 20 Uhr bedrohte ein bislang unbekannter Mann zwei Angestellte eines Verbrauchermarktes mit einer Waffe. Diese konnten sich in ein Büro flüchten, der Mann verließ den Markt ohne Beute. Nun konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Mann bedroht Angestellte mit Waffe

Aufgrund intensiver Ermittlungen der Kriminalpolizei Straubing und einer guten Beschreibung der beiden Mitarbeiterinnen geriet ein 32-jähriger Straubinger schnell in den Fokus. Durch die Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing wurde ein Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes beantragt. Der Tatverdächtige konnte schon am Abend des 27.06.2025 an seiner Wohnanschrift festgenommen werden.

Bei einer richterlichen Vorführung am 28.06.2025 am Amtsgericht Regensburg wurde der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ob und in welchem Umfang ein zweiter Mann an der Tat beteiligt war, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Veröffentlicht: 30.06.2025, 11.35 Uhr