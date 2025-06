ALTÖTTING. Am Sonntagabend, 29. Juni 2025, trieb ein 78-Jähriger bewusstlos auf der Oberfläche eines Baggersees bei Altötting. Nachdem der Mann an das Ufer verbracht und zunächst erfolgreich reanimiert wurde, verstarb er im Laufe des frühen Montagmorgens in einem Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen.

Am Sonntag (29. Juni 2025), gegen 18.00 Uhr, erreichte die Integrierte Leitstelle Traunstein die Mitteilung über eine bewusstlose Person in einem Baggersee bei Altötting. Ein 78-Jähriger aus Altötting hatte sich zuvor zum Schwimmen in das Wasser begeben. Eine begleitende nahe Angehörige stellte wenig später fest, dass der Mann offensichtlich reglos auf der Wasseroberfläche des Baggersees trieb.

Die Angehörige und weitere Badegäste brachten den 78-Jährigen an das Ufer. Nach erfolgreichen Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er in den frühen Morgenstunden des heutigen Montags (30. Juni 2025).

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die zuständige Polizeiinspektion Altötting. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahmen die weiteren Untersuchungen. Derzeit liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise für ein Fremdverschulden vor.

Die Ermittlungen dauern an.