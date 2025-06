MAMMING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Badegäste haben am Sonntag, 30.06.2025, gegen 13.30Uhr Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienste an die Badweiher an der Tödinger Straße alarmiert.

Die anwesenden Badegäste bemerkten zunächst eine Person, die sich auf dem Bauch treibend im Wasser befand. Nachdem der Mann ans Ufer gebracht wurde, konnte der verständigte Notarzt, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Anwesende sowie dem Rettungsdienst nur noch den Tod des 82-jährigen Mannes feststellen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat vor Ort die Ermittlungen zu den Todesumständen übernommen. Hinweise auf Fremdschulden liegen nicht vor.

Veröffentlicht: 30.06.2025, 08.30 Uhr