GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. Unfallbeteiligter tödlich verletzt - Am 27.06.2025 um 15:50 Uhr kam es auf der B 388 zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 25-jähriger Gangkofener fuhr mit seinem Pkw von Vilsbiburg nach Gangkofen. Zur selben Zeit fuhr ein 34-jähriger Landshuter mit seinem Pkw in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe Dirnaich überholte der 25-jährige mehrere Fahrzeuge. Während des Überholvorgangs kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw des Landshuters. Hinter dem 34-Jährigen fuhr eine 34-jährige Hebertsfeldenerin mit ihrem Pkw, welche durch den 25-Jährigen ebenfalls erfasst wurde.

Der 34-jährige Landshuter verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die 34-jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der 25-jährige wurde ebenfalls schwer verletzt mit einem Rettungsdienstwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro und mussten abgeschleppt werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Landshut wurde ein Gutachter beauftragt.

Die Feuerwehren Dirnaich, Gangkofen und Hölsbrunn leisteten technische Hilfe und leiteten den Verkehr um. Die Fahrbahn war für fünf Stunden komplett gesperrt und wurde gegen 21:00 Uhr wieder freigegeben.

Veröffentlicht: 27.06.2025, 22.30 Uhr