ROTHENBURG OB DER TAUBER. (670) Am Sonntagnachmittag (29.06.2025) ereignete sich auf der A 7 bei Ohrenbach (Lkrs. Ansbach) ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen, bei dem sich acht Personen leichte Verletzungen zuzogen. Ein Kleinkind erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache aufgenommen.



Dem aktuellen Stand nach war gegen 17:20 Uhr ein VW auf der A 7 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das Auto zunächst mit einem in gleicher Richtung fahrenden Volvo. Die beiden Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, prallten gegen die Leitplane und kollidierten in der Folge mit einem hinterherfahrenden Skoda. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitten acht Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen. Insgesamt sieben verständigte Rettungswägen versorgten die Personen vor Ort. Ein Kleinkind wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Verständigte Streifen der Polizeiinspektionen Rothenburg ob der Tauber und Bad Windsheim nahmen die Ermittlungen zur Feststellung des genauen Unfallhergangs vor Ort auf. Zur Sperrung der Autobahn sowie Ableitung des nachfolgenden Verkehrs erhielten die Beamten Unterstützung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Burgbernheim sowie der Autobahnmeisterei Neusitz.

Im Zuge der Unfallaufnahme und Abschleppung der drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge war die A 7 in Fahrtrichtung Würzburg teilweise vollständig gesperrt. Die Maßnahmen dauern zur Stunde weiter an. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen.



