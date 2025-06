GRABENSTÄTT, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntagnachmittag, 29. Juni 2025, kam es in Grabenstätt auf der Staatsstraße St2095 zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw verstarb der 32-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. Eine Person erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die Polizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Am 29. Juni 2025, gegen 13.20 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einen Motorradfahrer und einem Pkw. Der 32-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Altötting fuhr mit einer 34-jährigen Sozia auf der Staatstraße 2095 in Richtung Traunstein. Der entgegenkommende 39-jährige Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Traunstein wollte an der Einmündung St2095 / Traunsteiner Straße nach links in Richtung Erlstätt abbiegen und übersah das Motorrad.

Der Motorradfahrer verstarb aufgrund seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Sozia wurde schwer verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die Polizeiinspektion Traunstein übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache.