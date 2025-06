IMMENSTADT-BÜHL. Am Sonntagmittag kam es im Bereich der B 308, auf Höhe des Alpsees kurz vor Immenstadt-Bühl, zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Verkehrsteilnehmerin. Eine 76-Jährige befuhr mit ihrem PKW die Bundesstraße von Oberstaufen kommend in Richtung Immenstadt. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hierbei mit einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dieser PKW wurde durch den Zusammenstoß in einen davor geparkten PKW geschoben. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, sodass die Fahrbahn vollständig blockiert war. Durch umherfliege Trümmerteile wurde zudem ein weiterer PKW auf der anderen Fahrbahnseite beschädigt. Die 76-Jährige konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Bis zur Bergung Unfallfahrzeuges musste die Fahrbahn für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Durch den Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Ebenfalls am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Immenstadt-Bühl und der ortsansässige Rettungsdienst. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern bislang an und wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt übernommen. (PI Immenstadt)

