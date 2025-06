ZIRNDORF. (667) Als zwei Männer am Freitagabend (27.06.2025) nach einem vorangegangen Streit in Zirndorf aufeinandertrafen, soll ein 32-jähriger seinen Kontrahenten mit einer Pistole bedroht haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und deckte dabei weitere Straftaten auf.



Am Freitagabend entstand zwischen einem 38-Jährigen und seinem flüchtigen Bekannten (32) ein Streitgespräch. Einige Zeit später, gegen 21:50 Uhr, befand sich der 38-Jährige mit weiteren Personen im Zirndorfer Stadtpark Eichenhain. Zu diesem Zeitpunkt sei der 32-Jährige mit einem Kleinkraftrad auf seinen Kontrahenten zugefahren und habe diesen mit einer Schusswaffe bedroht. Als der 38-Jährige daraufhin die Polizei verständigte, sei der Rollerfahrer in unbekannte Richtung geflüchtet.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Zirndorf, des USK Mittelfranken sowie der zivilen Einsatzgruppe Fürth fahndeten umgehend nach dem Tatverdächtigen. Da Erkenntnisse vorlagen, nach denen sich der Mann in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Cadolzburger Straße befinden könnte, zogen die Beamten das Spezialeinsatzkommando hinzu. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnräume, trafen hierbei auf den 32-Jährigen und nahmen diesen vorläufig fest. Eine Pistole fanden die Beamten hierbei nicht auf.

Da der Tatverdächtige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln stand, ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchführung einer Blutentnahme an. Recherchen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus war der Roller ersten Ermittlungen zufolge nicht zugelassen.

Der 32-Jährige muss sich nun neben dem Verdacht der Bedrohung unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler