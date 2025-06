1193 – Polizeibeamte nehmen aggressiven Mann in Gewahrsam

Innenstadt – Am Freitag (27.06.2025) bedrohte ein 33-Jähriger mehrere Passanten am Königsplatz. Einsatzkräfte nahmen ihn in Gewahrsam.

Gegen 16.50 Uhr wurde die Polizei zum Königsplatz gerufen, weil sich dort ein Mann aggressiv gegenüber Passanten verhielt. Auch von den Polizeibeamten ließ sich der Mann nicht beruhigen, weshalb er schließlich auf Grund seines Verhaltens gefesselt werden musste. Anschließend trat er nach den Beamten und beleidigte diese.

Einsatzkräfte brachten schließlich den offenbar betrunkenen Mann in den Polizeiarrest. Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen Widerstand gegen Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung ermittelt.

1194 – Festnahmen nach Graffiti

Innenstadt – Am Freitag (27.06.2025) beschädigten mehrere Männer eine Hauswand „An der Blauen Kappe“. Einsatzkräfte stoppten mehrere Tatverdächtige.

Gegen 22.00 Uhr machte ein Zeuge eine Polizeistreife auf mehrere Personen aufmerksam, die soeben eine Hauswand beschmieren sollen. Die Polizeibeamten fuhren umgehend in die Straße „An der Blauen Kappe“ und stellten dort mehrere Männer fest. Trotz einer kurzzeitigen Flucht nahmen mehrere Streifen schließlich fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 24 Jahren fest.

Der Schaden ist erheblich. Die gesamte Hauswand wurde mit Farbstiften beschmiert. Zudem waren zahlreiche Aufkleber angebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Gegen die Männer wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

1195 – Ermittlungen nach Toilettenbrand

Universitätsviertel – Am Freitag (27.06.2025) brannte eine mobile Toilette in der Friedrich-Ebert-Straße. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei eine brennende mobile Toilette mitgeteilt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Auf Grund der Gesamtumstände ist eine Brandlegung durchaus denkbar. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

1196 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Göggingen – Am Freitag (27.06.2025) ereignete sich in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrradfahrer wurde dabei verletzt.

Gegen 13.20 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Auto in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße unterwegs. Beim Abbiegen in einen Supermarkt-Parkplatz übersah der Mann einen querenden Fahrradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 52-jährige Fahrradfahrer so stark, dass er über seinen Lenker direkt auf die Motorhaube des 78-Jährigen flog. Der 52-Jährige verletzte sich dabei im Gesicht sowie an der Schulter und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 78-Jährigen.

1197 – Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Göggingen – Am Freitag (27.06.2025) ereignete sich in der Unterfeldstraße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war betrunken.

Gegen 19.40 Uhr war ein 82-Jähriger mit seinem BMW in Richtung Eichleitnerstraße unterwegs. Dabei geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Alle Beteiligten blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamte fest, dass der 82-Jährige offenbar betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten veranlassten deswegen eine Blutentnahme beim 82-Jährigen und stellten dessen Führerschein sicher. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Gegen den 82-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

1198 – Polizei nimmt Hundehalter fest

Haunstetten-Siebenbrunn – Am Samstag (28.06.2025) eskalierte im Siebentischwald ein Streit zwischen einem Hundehalter und drei Passanten. Der Hundehalter bedrohte schließlich die Passanten.

Gegen 16.00 Uhr war der 22-Jährige mit seinen beiden Hunden im Siebentischwald unterwegs. Da seine Hunde nicht angeleint waren, sprachen ihn drei Passanten an. Dabei eskalierte die Situation und der 22-Jährige bedrohte die drei Personen mit einem Gegenstand, welcher einer Schusswaffe ähnelte. Daraufhin flüchtete der Mann und die Passanten alarmierten die Polizei. Eine Streife stellte den 22-Jährigen bereits nach kurzer Zeit im Nahbereich fest und hielt ihn an. Bei dem besagten Gegenstand handelte es sich um ein Pfefferspray, das tatsächlich einer Schusswaffe zum Verwechseln ähnlich sah.

Die Beamten stellten das Pfefferspray sicher. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Bedrohung und Nötigung ermittelt.

1199 – Beamte nehmen zwei Personen in Gewahrsam

Oberhausen – Am Samstag (28.06.2025) bedrohte ein 29-Jähriger einen 54-Jährigen in der Neuhoferstraße mit einer Zaunlatte. Die Polizei griff ein. Verletzt wurde niemand.

Gegen 05.30 Uhr war der 54-Jährige zu Fuß in der Neuhoferstraße unterwegs. Dort ging der scheinbar alkoholisierte 29-Jährige unvermittelt auf ihn mit einer Zaunlatte los. Er bedrohte den 54-Jährigen auch verbal. Ein Begleiter des 54-Jährigen griff ein und entriss dem 29-Jährigen dessen Zaunlatte. Anschließend flüchtete der Angreifer und die Polizei wurde gerufen. Als die Polizeibeamten vor Ort die Hintergründe klärten, kam der 29-Jährige zurück und verhielt sich erneut äußerst aggressiv. Aus diesem Grund mussten die Beamten ihm schließlich Handschellen anlegen. Der Mann beleidigte die Beamten und leistete gegen die Maßnahmen Widerstand. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei niemand

Aber damit nicht genug, denn eine 54-jährige Frau mischte sich ein und störte die Maßnahmen der Polizei erheblich. Trotz eines mehrfach erteilten Platzverweises entfernte sich die Frau nicht und änderte auch nicht ihr Verhalten. Auch sie musste schließlich gefesselt werden und trat dabei nach den Beamten. Beleidigungen fielen auch.

Auf Grund ihres Verhaltens mussten sowohl der 29-Jährige, als auch die 54-jährige Frau in den Polizeiarrest gebracht werden. Gegen die Beiden wird nun wegen diverser Delikte ermittelt.

1200 – Postbotin angegriffen: Polizei nimmt Mann fest

Oberhausen – Am Samstag (28.06.2025) griff ein 35-Jähriger eine Postbotin in der Bürgermeister-Bunk-Straße an. Die Polizei nahm den Mann fest.

Gegen 15.00 Uhr war die Postbotin in der Bürgermeister-Bunk-Straße unterwegs. Dort schlug ihr der 35-Jährige unvermittelt gegen die Schulter und stieß sie letztlich zu Boden. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei wurde alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte – auch dank eines Zeugenhinweises - schnell zum Erfolg. Einsatzkräfte nahmen im Bereich der Zollernstraße einen 35-jährigen Tatverdächtigen fest. Auf Grund seines Verhaltens sollten dem Mann Handfesseln angelegt werden. Dagegen wehrte sich 35-Jährige massiv und schlug nach den Beamten. Beleidigungen fielen auch noch. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen tätlichen Angriffs auf sowie Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

1201 – Polizei nimmt Männer nach Flucht mit Marihuana fest

Hochfeld – Am Samstag (29.06.2025) führte ein Rotlichtverstoß in der Eichleitnerstraße zu einer Sicherstellung von Rauschgift. Polizeibeamte nahmen zwei Männer fest.

Gegen 17.30 Uhr fiel einer Polizeistreife ein E-Scooter auf, welcher verbotenerweise mit zwei Personen besetzt war. Zudem ignorierte der Fahrer die rote Ampel an der Eichleitnerstraße und fuhr ohne anzuhalten weiter. Aus diesem Grund sollte das Duo angehalten und kontrolliert werden. Die Männer flüchteten aber auf dem E-Scooter.

Die Flucht endete schließlich nach einer Kollision mit einer Wäscheleine und einem kurzen Fluchtversuch zu Fuß. Die Polizeibeamten nahmen die beide Männer im Alter von 18 und 23 Jahren fest und brachten sie zu einer Polizeidienststelle. Dabei wurde der Grund für ihr Verhalten schnell klar. Die Männer hatten knapp 300 Gramm Marihuana in ihren Taschen. Die Beamten stellten das Marihuana und alle relevanten Beweismittel sicher.

Die beiden Männer wurden nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird nun wegen Handelns mit Cannabis ermittelt. Darüber hinaus wird auch der Rotlichtverstoß noch Folgen haben.