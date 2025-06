HÖCHSTADT AN DER AISCH. (664) Nachdem sich zwei Jugendliche am Samstagabend (28.06.2025) in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) einer Kontrolle der Polizei entzogen hatten und zunächst geflüchtet waren, nahmen die Beamten beide Personen fest. Neben Marihuana fanden sie hierbei eine Schusswaffe auf.



Einer Streife der Polizeiinspektion Höchstadt an der Aisch fielen gegen 20:30 Uhr zwei Jugendliche auf, die sich hinter einem Bushäuschen im Bereich der Mühlbergstraße befanden. Als sie den Streifenwagen sahen, ergriffen die beiden die Flucht. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten nach wenigen Metern einen 16-Jährigen stellen. Bei ihm fanden die Beamten Marihuana und weitere Beweismittel auf.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Polizisten den zweiten, noch flüchtigen Jugendlichen identifizieren. Hierbei handelte es sich um einen 14-jährigen Jugendlichen. Da der Verdacht bestand, dass er dem 16-Jährigen das Marihuana verkauft haben könnte, ordnete die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eine Wohnungsdurchsuchung an.

Hinzugezogene Einsatzkräfte des USK-Mittelfranken durchsuchten anschließend die Wohnung des 14-Jährigen in der Hauptstraße und stellten hierbei unter anderem Marihuana und eine Schusswaffe sicher. Sowohl der 14- als auch der 16-Jährige müssen sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler