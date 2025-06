COBURG. Am Sonntagmorgen ist im Coburger Stadtteil Cortendorf der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Ein Bewohner erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 8.30 Uhr bemerkten Anwohner dichten Rauch, der aus dem Dach eines Wohngebäudes in der Schemannstraße drang, und setzten umgehend den Notruf ab. Binnen kürzester Zeit stand der gesamte Dachstuhl in Vollbrand. Ein Großaufgebot umliegender Feuerwehren rückte an und verhinderte durch ihren schnellen und koordinierten Einsatz ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an (Stand 10.15 Uhr), dürften jedoch in Kürze abgeschlossen sein.

Ein Bewohner des Hauses erlitt schwere Brandverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik nach Sachsen-Anhalt. Die übrigen Bewohner hatten das Haus noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig und unverletzt verlassen.

Der Dachstuhl des Hauses brannte vollständig aus. Auch die übrigen Bereiche des Gebäudes sind aufgrund von Rauch- und Löschwasserschäden derzeit unbewohnbar. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Eurobereich.

Neben den Einsatzkräften der Polizei Coburg waren zahlreiche Feuerwehrleute, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk vor Ort. Die Stadt Coburg kümmert sich nun um eine vorübergehende Unterbringung der betroffenen Bewohner.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.