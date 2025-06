WÖRTH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Seit dem späten Samstagabend wird eine 16-jährige Jugendliche vermisst. Diese leidet unter einer kognitiven Beeinträchtigung und könnte sich in in einer hilflosen Lage befinden. Die Polizei Obernburg hofft auf Hinweise.

Die 16-jährige Melina Hoxhaj befand sich mit ihrer Mutter im Bereich der Alten Straße in Wörth auf dem Nachhauseweg, als sie gegen 21:15 Uhr plötzlich verschwunden ist. Die Jugendliche ist nicht ortskundig und zudem kognitiv beeinträchtigt. Die einzige Anlaufadresse ist ihre Wohnadresse in der Hauptstraße in Kleinwallstadt. Sämtliche Suchmaßnahmen der Oberburger Polizei verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten hoffen nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

Schulterlange Haare, zum Zopf gebunden

Bekleidet mit rosa T-Shirt und blauer kurzer Hose

Führt einen rosa Rucksack mit sich

Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.