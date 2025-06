OBERROTH. Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 7 zwischen Oberroth und Osterberg ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Eine 57-jährige Frau befuhr mit ihrem Motorrad die Kreisstraße von Osterberg nach Oberroth. Kurz vor dem Ortseingang Oberroth kam sie im Kurvenbereich zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Die 57-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Am Motorrad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 8.000 Euro geschätzt wird. Am Pkw wurde die Fahrzeugfront stark eingedrückt, der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro. Der 32-jährige Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten wurden sowohl der Pkw als auch das Motorrad sichergestellt. Ein Unfallgutachter wurde zur weiteren Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizeibeamten wurden vor Ort durch die Freiwillige Feuerwehr Oberroth mit 14 Einsatzkräften sowie durch zwei Rettungswägen und einen Rettungshubschrauber unterstützt.

