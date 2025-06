REGENSBURG. Die Christopher Street Day Parade am 28. Juni 2025 in Regensburg verlief nach aktuellem Stand aus polizeilicher Sicht weitgehend störungsfrei. Der Aufzug vom Bahnhofsvorplatz über die Maximilianstraße bis zum Haidplatz konnte planmäßig durchgeführt werden.

Am heutigen Samstag fand in Regensburg eine Versammlung im Rahmen des Christopher Street Days (CSD) statt. Beginn der Veranstaltung war gegen 15:00 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Von dort setzte sich die Parade gegen 15:30 Uhr über die Maximilianstraße in Richtung Haidplatz in Bewegung. Am Haidplatz findet derzeit eine abschließende Kundgebung statt, welche bis circa 22 Uhr andauern soll. Insgesamt nahmen rund 400 Personen an der Parade teil. Im Verlauf der Veranstaltung kam es zu einem Diebstahlsdelikt. Zwei Tatverdächtige entwendeten einem Versammlungsteilnehmer eine mitgeführte Fahne und flüchteten. Die Einsatzkräfte der Polizei konnte beide Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung festnehmen. Weitere polizeilich relevante Vorkommnisse wurden bis dato nicht bekannt.

Die Veranstaltung verlief bislang überwiegend ruhig und nahezu störungsfrei. Ein Einzelfall von Diebstahl konnte durch das schnelle Eingreifen der Polizei zügig aufgeklärt werden. „Die Einsatzlage wird weiterhin aufmerksam beobachtet, um einen sicheren Verlauf der restlichen Veranstaltung zu gewährleisten.“ so die Leiterin des Einsatzes, Erste Polizeihauptkommissarin Karin Paul.