Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

HOF. Donnerstagabend überfielen vier junge Männer einen 18-Jährigen. Dank der Hilfe von Passanten konnten die Tatverdächtigen festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof sitzen drei der Verdächtigen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Am 26.06.2025 war der 18-jährige Geschädigte gegen 19 Uhr in der Straße Mühlberg unterwegs, als er von vier jungen Männern aufgehalten wurde. Die zwischen 16 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen hielten den Geschädigten fest, drückten ihn zu Boden und stahlen dessen Bargeld, Handy sowie weitere Gegenstände. Währenddessen soll einer der Tatverdächtigen den 18-Jährigen mit dem Fuß in das Gesicht getreten haben. Der Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Im Anschluss flüchteten die vier Verdächtigen mit ihrer Beute über die Straße Mühldamm. Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Beamte der Polizei Hof nahmen die vier jungen Männer vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Ermittlungsrichter am Freitagmittag Haftbefehl gegen drei der Beschuldigten wegen des Verdachts des schweren Raubes.