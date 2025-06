NÜRNBERG. (663) Ein Streit zwischen zwei Personen, bei dem eine Frau mit einem Messer verletzt wurde, sorgte am Freitagnachmittag (27.06.2025) für einen Polizeieinsatz in der Nürnberger Südstadt. Die Beamten nahmen eine 39-jährige Tatverdächtige fest.



Gegen 14:45 Uhr teilten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Pillenreuther Straße mit, dass sich im Treppenhaus eine verletze Frau befände. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und des USK Mittelfranken trafen im Anwesen auf eine 45-jährige Frau, die eine stark blutende Verletzung am Arm aufwies. Sie gab an, mit einem Messer verletzt worden zu sein. Die Täterin befände sich noch in der Wohnung.

Im weiteren Verlauf sperrten Beamte der Verkehrspolizei Nürnberg die Pillenreuther Straße zwischen der Frankenstraße und dem Ritter-von Schuh-Platz. Das USK Mittelfranken nahm kurz darauf in der betreffenden Wohnung eine 39-jährige Tatverdächtige vorläufig fest. In den Wohnräumen trafen die Streifen zudem einen 67-jährigen Mann an.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die 45-jährige Frau aus bislang nicht eindeutig klärbaren Gründen in einen Streit mit der 39-Jährigen geriet. Im weiteren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Rahmen die 39-Jährige ihre Kontrahentin mit einem Messer angegriffen habe. Die Geschädigte erlitt hierdurch eine Verletzung am Arm. Der Rettungsdienst brachte die 45-Jährige zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth veranlassten die Beamten die Durchführung einer Blutentnahme bei der Tatverdächtigen, da diese mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Da sie sich zudem in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, wird sie im Anschluss in einer Fachklinik untergebracht werden. Im Mittelpunkt der weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung steht nun die Feststellung des genauen Tatablaufs.



Erstellt durch: Christian Seiler