PARSBERG.LANDKREIS NEUMARKT I.D.OPF. Am 26.06.2025 verabschiedete Polizeivizepräsident Robert Fuchs den bisherigen Leiter der Autobahnpolizeistation Parsberg, Albert Scharbauer, in den Ruhestand und führte Jörg Zitzelsberger als neuen Leiter ein.

Im Rahmen eines Dienststellenbesuchs und einer kleinen Feierstunde fand am Donnerstagvormittag im Besprechungsraum der beiden Parsberger Dienststellen der Amtswechsel des Dienststellenleiters der Autobahnpolizeistation Parsberg statt. Polizeihauptkommissar Albert Scharbauer wurde hierbei vom Vizepräsidenten des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Herrn Robert Fuchs, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde Polizeihauptkommissar Jörg Zitzelsberger als Nachfolger ins Amt des APS-Leiters eingeführt.

Es konnten neben dem Polizeivizepräsidenten auch die Dienststellenleiterin der Verkehrspolizeiinspektion Regensburg, Frau Polizeidirektorin Carina Urban, und ihr Stellvertreter, Erster Polizeihauptkommissar Günter Hammer, der Hausherr und Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Parsberg, Herr Erster Polizeihauptkommissar Karlheinz Dietl, Personalrat Cornelius Peter, sowie die Mitarbeiter der Autobahnpolizeistation begrüßt werden.

Polizeivizepräsident Robert Fuchs dankte dem scheidenden APS-Leiter Albert Scharbauer für die geleistete Arbeit in den letzten drei Jahren bei der der Autobahnpolizei Parsberg und wünschte ihm für die anstehende Pension alles Gute. Dem neuen Dienststellenleiter Jörg Zitzelsberger wünschte er einen guten Start bei seiner künftigen Aufgabe und überreichte ihm einen „grünen Stift“, mit dem alle Polizeichefs in Bayern unterschreiben.

Herr PVP Fuchs ließ sich bei seinem Besuch in lockerer Gesprächsrunde auch über die interessante und oftmals gefährliche Arbeit auf der Autobahn informieren und bot ein offenes Ohr für die anwesenden Mitarbeiter. Gleichzeitig dankte er ihnen für ihre hochprofessionelle und engagierte Arbeit und wünschte ihnen immer eine gesunde Rückkehr von den zahlreichen Einsätzen auf der Autobahn.

Die Autobahnpolizei Parsberg ist für die Strecken der A3 zwischen den Anschlussstellen Oberölsbach und Laaber zuständig. Zu den Haupttätigkeitsfeldern der Autobahnpolizisten gehören die Unfallaufnahme, die ganzheitliche Kontrolle von Fahrzeugführern sowie der große und umfassende Bereich der Schwerverkehrskontrolle.

Werdegang Polizeihauptkommissar Albert Scharbauer:

Albert Scharbauer begann seine Ausbildung im März 1983 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Nach weiteren Verwendungen bei den Bereitschaftspolizeiabteilungen in Nürnberg und Dachau, leistete er ab 1988 zunächst Dienst bei der Einsatzhundertschaft und anschließend bei der PI 24 in München. 1996 erfolgte seine Versetzung zur PI Neumarkt i.d.OPf. Mit einer guten Beurteilung ausgestattet, konnte er 1997 das Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg mit Erfolg absolvieren. Von dort ging es zurück zur PI Neumarkt i.d.OPf. und weiter zur PI Parsberg, wo er als Dienstgruppenleiter tätig war. Im Juli 2022 wurde ihm die Leitung der Autobahnpolizeistation Parsberg übertragen.

Albert Scharbauer wurde im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. geboren und lebt auch dort.

Werdegang Polizeihauptkommissar Jörg Zitzelsberger:

Jörg Zitzelsberger wurde 1996 im damaligen mittleren Dienst (2. QE) eingestellt und begann seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg, wo er auch die nachfolgende Einsatzstufe absolvierte. Im Anschluss daran wurde er zur Verkehrspolizeiinspektion Feucht versetzt, wo er zunächst im Streifendienst auf der Autobahn und später dann bei der Fahndungskontrollgruppe (Schleierfahnder) eingesetzt wurde. Aufgrund seiner guten Leistungen bekam er im Jahr 2007 die Zulassung für den Aufstieg in den gehobenen Dienst (3. QE) und begann sein Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Sulzbach-Rosenberg. Dieses schloss Zitzelsberger 2009 erfolgreich ab und wurde als frischgebackener Kommissar zum Kriminalfachdezernat 4 in Nürnberg versetzt. Dort verrichtete er seinen Dienst beim Kommissariat 44, das für Rauschgiftdelikte zuständig ist, als Sachbearbeiter für Rauschgift-Großverfahren. Ende 2013 gelang ihm dann der Sprung ins Heimatpräsidium Oberpfalz, als er zum Dienstgruppenleiter bei der Autobahnpolizeistation Parsberg bestellt wurde. 2017 wurde er im Nebenamt dann stellvertretender APS-Leiter. Zitzelsberger ist 50 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Parsberg.