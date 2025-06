1187 – Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest – Haftbefehle erlassen

Am 26.06.2025 berichteten wir folgendes (Pressemeldung 1185):

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (25.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in der Wirsungstraße.

Gegen 21.50 Uhr wurde ein 20-jähriger Radfahrer von einem Auto – nach bisherigen Erkenntnissen - angefahren. Hierbei stürzte der 20-Jährige. Anschließend griffen die beiden Insassen den 20-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer an und verletzten diesen schwer. Das Duo flüchteten anschließend mit dem Auto in östliche Richtung. Der 20-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und musste operiert werden.

Eine sofortige Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Polizei verlief ohne Erfolg. Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen nahm die Polizei am heutigen Donnerstag einen 26-jährigen Tatverdächtigen fest.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie dem zweiten Täter übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Gestern (26.06.2025) nahm die Polizei am späten Nachmittag einen weiteren Tatverdächtigen fest. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen Mann.

Gegen den 26-jährigen und den 27-jährigen Tatverdächtigen erließ das Amtsgericht Augsburg heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg jeweils Haftbefehl wegen versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Beide Männer befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Hinweis für Medienschaffende: Beim Radfahrer handelte es sich um einen 20-jährigen Mann. Es wird um entsprechende Anpassung in der Berichterstattung gebeten.

1188 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Hochzoll – Im Zeitraum von Montag (23.06.2025), 15.00 Uhr bis Dienstag (24.06.2025), 22.00 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Hochzoller Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke Ghost. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1189 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (24.06.2025), 22.00 Uhr bis Donnerstag (26.06.2025), 12.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Hochvogelstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen BMW, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1190 – Polizeieinsatz an der Wertach

Kriegshaber – Am Mittwoch (25.06.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Bürgermeister-Ackermann-Straße Ecke Holzbachstraße.

Gegen 22.00 Uhr meldete ein Passant eine Person im Flussbereich der Wertach, die augenscheinlich nicht schwimmen konnte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann einen 25-Jährigen fest, der sich immer wieder ins Wasser begab und von der Feuerwehr schließlich an Land gebracht wurde.

Der 25-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde anschließen in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde er nach derzeitigen Erkenntnissen bei dem Vorfall nicht.

1191 – Unfall zwischen Pkw und Tram

Lechhausen – Am Mittwoch (25.05.2025) stießen ein Auto und eine Tram in der Curtiusstraße zusammen. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Gegen 10.30 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem Auto in der Blücherstraße unterwegs. In der Kreuzung zur Zugspitzstraße stieß der Mann mit einer Straßenbahn zusammen. Der 84-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Andere Personen wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Auch die Straßenbahn wurde erheblich beschädigt, konnte aber den Betrieb vorerst aufrechterhalten. Die Höhe des genauen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.