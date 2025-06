ZIRNDORF. (662) Im Zeitraum von Dienstag (24.06.2025) bis Mittwoch (25.06.2025) zogen zwei strafunmündige Kinder durch Zirndorf (Lkrs. Fürth) und zerstörten dort mutwillig Privateigentum. Zudem brachen sie in ein Lottogeschäft ein und legten eine Gartenhütte in Brand.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ging die Mitteilung über den Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in der Frauenschlägerstraße ein. Die anfahrenden Streifen stellten fest, dass sich die Hütte bereits in Vollbrand befand. Zudem griff das Feuer auf eine angrenzende Hütte über.

Kräfte der Feuerwehr Zirndorf übernahmen die Löscharbeiten. Hierzu war es notwendig, das Dach mittels eines Kranes zu entfernen.

Ein Zeuge teilte mit, dass er zum Zeitpunkt des Brandes zwei männliche Personen gesehen hätte, die oberkörperfrei und mit schwarzen Sturmhauben vom Brandort weg gerannt seien. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Ergebnis.

In den frühen Morgenstunden des Mittwoch (25.06.2025) teilte wiederum ein Zeuge mit, dass zwei Personen Steine gegen die Eingangstür eines Lottogeschäfts in der Nürnberger Straße werfen würden. Zudem würden sie mit einen Einkaufswagen gegen die Tür fahren und dagegen treten. Hierdurch hätten die Täter ein ca. 50 x 40 cm großes Loch in der Scheibe verursacht, sodass einer der bis dato Unbekannten in das Innere des Geschäfts gelangen konnte. Der Täter reiche nun eine größere Anzahl an Tabakwaren sowie Alkoholika durch die Scheibe an seinen Komplizen weiter.

Bei Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Stein flüchteten die Täter, konnten jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung angetroffen und festgenommen werden.

Bei den beiden Personen handelte es sich um zwei 13-jährige Zirndorfer. Beamte nahmen die Kinder mit zur Dienststelle.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurden noch folgende Sachverhalte bekannt:

Ebenfalls in der Nürnberger Straße meldete eine Geschädigte eine eingeschlagene Glastür an einem Geschäftsanwesen. Ein Eindringen in die Innenräume gelang hier offensichtlich nicht.

In der Kleingartenanlage (Brandort) zerstörten die Kinder zwei Aufstellpools, indem sie mit mitgeführten Messern die Plane großflächig aufschlitzten. In einer anderen Parzelle rissen sie Solarleuchten aus dem Boden, warfen Gartenstühle um und gruben Löcher in die Beete.

Einen Pkw, welcher in der Volkhardtstraße/Bibert-Radweg geparkt war, beschädigten die 13-Jährigen mutmaßlich, indem sie einen Außenspiegel abrissen und dagegen traten.

An Hand eines Handyvideos konnten die Beamten ermitteln, dass zudem ein Wartehäuschen in der Bahnhofstraße in Cadolzburg (Wachendorf) durch die Kinder mutwillig entglast wurde. Im Umfeld stellten die Beamten Steine fest, welche die Täter offensichtlich als Tatwerkzeug einsetzten.

Zu guter Letzt fanden die Polizisten bei der Durchsuchung bei einem der 13-Jährigen eine geringe Menge einer Kräutermischung und stellten diese sicher.

Die beiden strafunmündigen Kinder wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.



Erstellt durch: Janine Mendel