1000. Festnahme eines Tatverdächtigen wegen Handel mit Betäubungsmitteln – Milbertshofen

Im Rahmen von Ermittlungen durch das Kommissariat 82 ergaben sich konkrete Hinweise, dass ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München einen intensiven Handel mit Betäubungsmitteln betreiben soll. Bereits Ende des Jahres 2024 wurde während der Durchsuchung seiner elterlichen Wohnung sein Mobiltelefon sichergestellt, welches im Nachgang ausgewertet werden konnte.

Hierbei konnte ermittelt werden, dass der 17-jährige Tatverdächtige für seinen Betäubungsmittelhandel mit einem 19-Jährigen mit Wohnsitz in München zusammenarbeitete.

Beim Vollzug des Durchsuchungsbeschlusses am 24.06.2025, welcher in der elterlichen Wohnung des 19-jährigen Tatverdächtigen stattfand, konnte dieser nicht angetroffen werden. Die Wohnungsdurchsuchung verlief ohne Erfolg, jedoch bestand aufgrund der Ermittlungen der Verdacht, dass das Betäubungsmittel in einer oder mehreren Tiefgaragen gelagert sein könnte.

Bei der Begehung der Tiefgaragen konnte schließlich ein abgemeldeter Pkw Peugeot festgestellt werden, aus dem durch das geschlossene Fahrerfenster Verpackungsmaterialien erkennbar waren, woraufhin das Amtsgericht München einen weiteren Durchsuchungsbeschluss für das Fahrzeug erließ. Dabei wurden neben dem Verpackungsmaterial auch Feinwagen und mehrere Gramm Kokain festgestellt.

Der Stellplatz, auf dem der Wagen stand, gehörte einem 18-Jährigen mit Wohnsitz in München. Daraufhin wurde mit einem ebenfalls nachgefordertem Durchsuchungsbeschluss die Wohnung des 18-jährigen Tatverdächtigen durchsucht. Dabei konnten unter anderem Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und weiteres Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Im Laufe des Tages kontrollierte eine zivile Polizeistreife einen E-Scooterfahrer. Dabei konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um den 17-jährigen Tatverdächtigen handelt. Er wurde festgenommen und nach der Klärung der Haftfrage einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen in dieser Sache führt auch weiter das Kommissariat 82 der Münchner Kriminalpolizei.

1001. Brand in einem Geschäft – Altstadt

Am Donnerstag, 26.06.2025, gegen 18:55 Uhr, verständigte ein Angestellter eines Bekleidungsgeschäftes den Notruf, da er im Verkaufsbereich eine Rauchentwicklung feststellte. Sofort wurden die Feuerwehr sowie mehrere Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren alle Personen, die sich in dem Geschäft befunden hatten, bereits aus dem Bekleidungsgeschäft gebracht worden. Von der Polizei wurden die restlichen Gebäudeteile geräumt sowie Absperrungen in der Fußgängerzone errichtet.

Die Feuerwehr ging mit einem Atemschutztrupp zur Brandbekämpfung in den Keller. Dort konnte der Brand gelöscht werden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen.

1002. Brand in einem Mehrfamilienhaus; drei Personen verletzt – Gräfelfing

Am Donnerstag, 26.06.2025, gegen 20:55 Uhr, verständigten Anwohner eines Mehrfamilienhauses den Notruf, da sie im Keller einen Brand feststellten. Von der Polizei wurden Absperrungen um das Haus eingerichtet.

Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Durch das Feuer erlitten drei im Mehrfamilienhaus anwesende Personen, eine 42-Jährige, ein 49-Jähriger und eine über 80-Jährige, jeweils eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt.

In den Kellerräumen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernommen.

1003. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Ismaning

Am Donnerstag, 26.06.2025, zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr, gelangten zwei unbekannte Täterinnen über ein Fenster im vorderen Bereich des Hauses, das sie gewaltsam öffnen konnten, in das Innere eines Einfamilienhauses.

Eine Zeugin bemerkte dies und verständigte daraufhin telefonisch die Polizei. Sofort wurden mehrere Streifen zu dem Haus geschickt, das Haus wurde umstellt und von den Beamten betreten. Die beiden Täterinnen hatten sich jedoch davor bereits über die hintere Terrassentüre ohne Tatbeute aus dem Haus entfernt.

Weitere sofort aufgenommen Fahndungsmaßnahmen erbrachten keine Hinweise auf die Täterinnen.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

Weiblich, augenscheinlich ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Körperstatur, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare zu einem Dutt gebunden, hellgraue Jacke, führte eine Tasche mit sich.

Täterin 2:

Weiblich, augenscheinlich ca. 40 Jahre alt, schlanke Körperstatur, osteuropäisches Erscheinungsbild, dunkle Haare, eventuell ebenfalls zu einem Dutt gebunden, führte eine Tasche mit sich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im oben genannten Zeitraum im Bereich der Erlenstraße, der Buchenstraße und der Lindenstraße (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

1004. Verkehrsunfall, Kradfahrer stürzt; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Donnerstag, 26.06.2025, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Motorroller auf der Effnerstraße in Richtung Englschalkinger Straße. An der Kreuzung zur Englschalkinger Straße wollte er nach rechts in diese abbiegen. Dabei kam er nach den ersten Erkenntnissen vermutlich aufgrund der regennassen Fahrbahn zu Sturz und verletze sich hierbei.

Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1005. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Firma – Brunnthal

Am Donnerstag, 26.06.2025, gegen 01:20 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter einer Firma in Brunnthal über den Notruf 110 die Polizei. Über ein dort installiertes Alarmsystem gab es den Hinweis, dass dort vier Personen eingebrochen waren. Sofort wurden mehrere Streifen zum Firmengelände geschickt.

Dort konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass sich die bisher unbekannten Täter gewaltsam durch einen Zaun Zutritt zu dem Firmengelände verschafft hatten. Des Weiteren konnte bei der Tatortsichtung durch die eingesetzten Beamten Einbruchswerkzeug und zurechtgelegtes Diebesgut festgestellt werden. Noch während der umfangreich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes ein Tatverdächtiger festgestellt werden, der, nachdem er von den Beamten bemerkt wurde, versuchte zu Fuß zu flüchten. Die Beamten konnten nach kurzer fußläufiger Verfolgung den flüchtigen Tatverdächtigen festnehmen.

Da die drei weiteren Täter durch die eingesetzten Polizeikräfte auf dem Firmengelände nicht festgestellt werden konnten, wurden zur Unterstützung auch eine Drohne und ein Diensthund eingesetzt. Die Fahndung nach den drei Flüchtigen Tatverdächtigen erbrachte keine Hinweise auf die Täter.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 21-Jährigen mit niederländischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde wegen Einbruchs angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Das zurechtgelegte Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1006. Terminhinweis: Infostand der Münchner Polizei beim Christopher Street Day

Dieses Wochenende wird die Münchner Polizei beim Christopher Street Day (CSD) mit einem eigenen Infostand vertreten sein. Alle Besucherinnen und Besucher haben damit die Gelegenheit, mit der Polizei ins Gespräch zu kommen und sich über die vielfältigen Aufgaben und Themen der Münchner Polizei zu informieren.

Der Infostand ist an beiden Veranstaltungstagen vor Ort:

Am Samstag, 28. Juni 2025, finden Sie uns in der Residenzstraße und am Sonntag, 29. Juni 2025, in der Kaufingerstraße.

Das Polizeipräsidium München lädt alle Interessierten herzlich ein, vorbeizukommen, Fragen zu stellen und sich über die tägliche Arbeit der Polizei zu informieren. Der persönliche Austausch mit den Menschen in der Stadt ist uns ein wichtiges Anliegen – wir freuen uns auf viele gute Gespräche am CSD-Wochenende.

1007. Terminhinweis: Gemeinsame Fahrradcodieraktion ADFC und Polizei München – Bonner Platz

Am Dienstag, 01.07.2025, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, findet eine gemeinsame Fahrradcodieraktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs München e.V. (ADFC) und der Münchner Polizei am Bonner Platz statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können.

Der Kreisverband München des ADFC codiert seit über 20 Jahren Fahrräder mit dem EIN-Code (Eigentümer-Identifizierungs-Nachweis). Dieser Code wurde Anfang der 1990er Jahre von der hessischen Polizei entwickelt und wird heute in fast allen Bundesländern verwendet. Der Code setzt sich zusammen aus dem Stadt- bzw. Landkreis, einem Straßenschlüssel, der Hausnummer sowie der Initialen des Besitzers und der Jahreszahl der Codierung. So kann man über den Code Rückschlüsse auf den Eigentümer ermöglichen und eine Registrierung oder Datenverwaltung ist nicht notwendig.

Wie läuft eine Codierung ab?

Vor jeder Codierung muss der Besitzer des zu codierenden Fahrrades ein Identitätsdokument sowie einen Eigentumsnachweis für das Fahrrad (z. B. Kaufbeleg) vorzeigen. Die Nummer des Ausweises wird auf dem Codierauftrag notiert. Ist keine Kaufquittung mehr vorhanden unterschreibt der Besitzer eine Eigentumserklärung, die der ADFC aufbewahrt. Der Code wird dann entsprechend eingetragen und an einen Techniker weitergegeben, der diesen dann am Fahrzeug eingraviert. Neben den Angaben zum Besitzer wird auch eine grobe Beschreibung des Fahrrades auf dem Auftrag notiert (Hersteller, Marke, Farbe, usw.). Auch die am Fahrrad bereits angebrachte Rahmennummer wird am Fahrrad direkt abgelesen und überprüft. Der fertig ausgefüllte Codierauftrag wird vom ADFC gescannt und archiviert. Das Original verbleibt beim Besitzer. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Grundsätzlich können alle Arten von Fahrrädern, auch E-Bikes (z.B. Pedelecs) codiert werden. Nicht codiert werden können Fahrräder aus Titan oder Carbon. Alternativ können diese Fahrräder etikettiert werden.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Dieses Jahr finden noch zwei weitere Codieraktionen im Bereich des Polizeipräsidiums München statt:

Freitag, 18.07.2025 Oberhaching, Schulhof der Grundschule (Kirchplatz 12), von 13:00 Uhr, bis 18:00 Uhr

Mittwoch, 17.09.2025 Partnachplatz, von 11:00 Uhr, bis 16:00 Uhr