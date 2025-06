STRAUBING. Am 26.06.2025 bedrohte ein bislang unbekannter Mann zwei Angestellte eines Verbrauchermarktes mit einer Waffe. Diese konnten sich in ein Büro flüchten, der Mann verließ den Markt ohne Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen nach bedrohte der Mann die Angestellten des Verbrauchermarktes in der Chamer Straße um kurz vor 20 Uhr mit einer Waffe im Bereich der Kassen. Dabei stellte er keinerlei Forderungen. Die Mitarbeiterinnen konnten sich in ein nahegelegenes Büro flüchten und dort einsperren. Der Unbekannte verließ daraufhin den Markt. Dieser war wohl in Begleitung eines weiteren Mannes, der sich im Vorfeld der Bedrohung auffällig gegenüber den Mitarbeiterinnen verhielt.

Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Männer nicht festgestellt werden. Die Angestellten wurde nicht verletzt, es entstand kein Beuteschaden.

Zu den beiden Unbekannten liegen aktuell folgende Hinweise vor:

ca. 50 - 55 Jahre alt, 180-190cm groß, schlanke Statur mit leichtem Bauchansatz, helle kurze Haare, heller Hauttyp, eventuell mit weißem T-Shirt; Sprache: Deutsch mit niederbayerischem Dialekt

ca. 28 - 30 Jahre alt, 180cm, eher dick, Doppelkinn, schwarze, kurze Haare, ungepflegter 3-Tage-Bart, schwarzes T-Shirt, helle graue Jogginghose, heller Stoffbeutel in linker Hand, kein sofort sichtbaren Tattoos; Sprache: Deutsch mit leichtem vermutlich osteuropäischem Akzent

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Raubdelikt wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Sie bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 27.06.2025, 11.42 Uhr