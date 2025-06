REGENSBURG. Am Samstag, den 28. Juni 2025, findet in Regensburg eine Versammlung im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) statt. Die Veranstaltung beginnt mit einer Auftaktkundgebung zwischen 15:00 und circa 16:00 Uhr am Bahnhofsvorplatz. Anschließend zieht die Parade über die Maximilianstraße zum Haidplatz. Dort findet eine Kundgebung statt, die bis etwa 22:00 Uhr andauern wird.

Aktuell liegen der Regensburger Polizei keine konkreten Gefährdungserkenntnisse für die morgige Veranstaltung vor. Die stationäre Versammlung sowie die Parade wird mit einem angemessenen Kräfteansatz durch die Polizei begleitet und abgesichert.

Im Verlauf der Veranstaltung steht insbesondere von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz als Ansprechpartnerin für Medienvertreterinnen und -vertreter (0941/506-1012; 0941/506-1004) zur Verfügung.