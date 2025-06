AMBERG. Ein 62-jähriger Mann wurde bei einem Staplerunfall schwer verletzt und verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt – Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Am Donnerstagnachmittag, den 26. Juni 2025, kam es auf dem Mariahilfberg in Amberg zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 62-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Mann kurz nach 16:00 Uhr mit einem Gabelstapler auf die Ladefläche eines Transportfahrzeugs auffahren. Dabei kippte das Arbeitsgerät zur Seite. Der Mann versuchte sich durch einen Sprung vom Gabelstapler in Sicherheit zu bringen, geriet jedoch unter das umstürzende Fahrzeug. Der alarmierte Rettungsdienst leitete umgehend Reanimationsmaßnahmen ein und brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort erlag er wenig später seinen schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.