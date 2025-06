OBERBAYERN SÜD. Bereits seit September vergangenen Jahres führt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd Recruiting-Veranstaltungen an Schulen durch. Hierbei haben Schüler im Rahmen des schulischen Sportunterrichts die Möglichkeit, den Sporttest für das Bewerbungsverfahren des Polizeiberufs unter "Real-Bedingungen" durchzuführen. An zwei Samstagen im Juli bietet sich diese Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler ab 15 Jahren auch außerhalb der Schulzeit. Hierfür lädt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd auf die Sportanlagen in Brannenburg (5. Juli 2025) und Grassau (12. Juli 2025) ein.

Seit September 2024 werden durch Beamte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd an weiterführenden Schulen, die mindestens einen mittleren Bildungsabschluss anbieten, Recruiting-Veranstaltungen durchgeführt. Ziel ist es, junge Menschen für den Polizeiberuf zu begeistern und sie auf die sportlichen Anforderungen im Bewerbungsprozess vorzubereiten.

Ein wichtiger Bestandteil dieser Schulveranstaltungen ist der Sport-Test, der eine von mehreren Voraussetzungen für die Einstellung bei der Bayerischen Polizei ist. Der Test besteht aus vier Disziplinen: Bankdrücken, das Springen über eine Kleinbank, der Pendellauf sowie der 12-Minuten Cooper-Test. Diese Veranstaltung bieten den Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Fitness zu testen und zu prüfen, ob sie bereits die sportlichen Leistungen erfüllen.

Jetzt mitmachen bei der Sporttest-Challenge!

Wer ebenfalls Interesse hat, seine Fitness zu testen, bereits 15 Jahre alt ist und mehr über den Polizeiberuf erfahren möchte, hat die Möglichkeit, an unseren Sporttest-Challenges teilzunehmen:

Samstag, 5. Juli in Brannenburg

Ab 9 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Brannenburg. Neben dem Sport-Test gibt es Informationen der Alpinen Einsatzgruppe, dem Einsatzzug sowie den Einstellungsberatern. Sie beantworten alle Fragen rund um den Polizeiberuf und die Einstellung.

Samstag, 12. Juli in Grassau

Ab 9 Uhr auf dem ASV-Sportgelände besteht ebenfalls die Gelegenheit, den Sport-Test zu absolvieren und sich umfassend zu informieren.

Interessierte können sich bereits vorab über den QR-Code via E-Mail anmelden. Begleitpersonen sind herzlich willkommen!

Weitere Infos unter: https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/086209/index.html

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und viele Anmeldungen! Nutzt diese Chance, um eure Fitness zu testen und mehr über eine spannende Karriere bei der Bayerischen Polizei zu erfahren.