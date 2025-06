ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend kam es in einem Wohnanwesen zu einer Gewalttat. Hierbei sind zwei Frauen im Alter von 64 und 69 Jahren getötet worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte den Tatverdächtigen noch am Tatort überwältigen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg geht von einer Beziehungstat aus und ermittelt aufgrund eines Tötungsdelikts.

Am Donnerstag, gegen 19:20 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der unterfränkischen Polizei die Mitteilung über einen Familienstreit in der Somborner Straße ein. Polizeibeamte waren schnell vor Ort und haben im Wohnanwesen zwei tote Frauen aufgefunden. Ersten Erkenntnissen nach kamen die beiden Verstorbenen durch massive äußere Gewalteinwirkung zu Tode. Einsatzkräfte durchsuchten daraufhin das gesamte Anwesen und konnten einen 66-jährigen Mann vorläufig festnehmen. Hierbei machten die Beamten auch von ihrer Schusswaffe Gebrauch, verletzt wurde hierdurch niemand.

Im Verlauf des Einsatzes war ein Großaufgebot der Polizei vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die weiteren Ermittlungen in einem Tötungsdelikt übernommen. Die Beamten gehen derzeit von einer Beziehungstat aus. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.