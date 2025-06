REGENSBURG. Am 20.06.2025 gegen 21:20 Uhr kam es im Bereich der Maximilianstraße in Regensburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Halskette entrissen wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt wegen eines Raubdeliktes und sucht nach Zeugen.

Am Freitag, den 20. Juni 2025, kam es gegen 21:20 Uhr in der Maximilianstraße in Regensburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Heranwachsenden. Ein bisher unbekannter Täter hatte von seinem Gegenüber eine Halskette gefordert und soll seiner Forderung auch mit körperlicher Gewalt Nachdruck verliehen haben. Die Kette sei dem Geschädigten kurzzeitig entrissen worden, er konnte diese aber wieder zurück erlangen. Der männliche unbekannte Täter wird vom Geschädigten auf ca. 17-18 Jahre geschätzt, sei schlank, ca. 190cm groß und arabischer Herkunft. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit Totenkopfemblem auf der Brust, eine weiße Jogginghose und Schuhe der Marke Nike. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt wegen Raubes.

Ein Zusammenhang mit dem zur Tatzeit stattfindenden Bürgerfest der Stadt Regensburg bestand nach derzeitiger Einschätzung nicht.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg oder bei einer anderen Polizeidienststelle zu melden.