Am Mittwochvormittag (25.06.2025) versprühte eine zunächst unbekannte Person Reizgas in der Toilette einer Schule im Fürther Stadtteil Stadeln. Drei Personen erlitten hierdurch leichte Verletzungen.



Ein zunächst Unbekannter sprühte mutmaßlich gegen 11:15 Uhr Reizgas in mehrere Toiletten der Mittelschule in der Hans-Sachs-Straße. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge suchten kurz darauf eine Schülerin, eine Reinigungskraft und eine Schulangehörige die betroffenen Schultoiletten auf. Hierbei erlitten die drei Personen Reizungen der Atemwege. Der verständigte Rettungsdienst brachte die Schülerin zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Fürth nahm unterdessen die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf.

Im Zuge der nun folgenden Ermittlungen befragten die Beamten mehrere Zeugen und gingen Hinweisen nach. Hierdurch gelang es den Polizisten, einen 12-Jährigen zu identifizieren. Da der Schüler strafunmündig ist, wird der Vorfall an die zuständigen Behörden übermittelt.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl