Der 46-Jährige trägt künftig gemeinsam mit dem Leiter der Dienststelle, Kriminaldirektor Alexander Rothenbücher, die Verantwortung für die Kriminalpolizei Coburg. Tino Wetzig begann seine Karriere bei der Bayerischen Polizei im Jahr 1997 mit der Ausbildung in Würzburg. Nach ersten Erfahrungen im Streifendienst bei der Polizeiinspektion Fürth-Ost wechselte er 2002 in das Kommissariat für Rauschgiftdelikte und Organisierte Kriminalität bei der Kriminalpolizei Coburg.

Seit 2010 ist Wetzig Mitglied im Personalrat des Polizeipräsidiums Oberfranken. Im Jahr 2014 übernahm er die Leitung des damaligen »Arbeitsbereichs Cybercrime« im Kommissariat 3 der KPI Coburg. 2017 wechselte er die Chefposition innerhalb seiner KPI und leitete fortan das damals neu geschaffene Kommissariat 11, das auf die Bekämpfung von Cyberkriminalität spezialisiert ist.

Wetzig ist eine erfahrene Führungskraft - er kann auf eine langjährige Tätigkeit bei der Kriminalpolizei zurückblicken und war in unterschiedlichen Funktionen an zahlreichen großen Ermittlungsverfahren sowie in mehreren Sonderkommissionen beteiligt. Bereits in den vergangenen Jahren übernahm Wetzig mehrfach vertretungsweise die Aufgabe des stellvertretenden Leiters der KPI Coburg, nun bleibt er dauerhaft in dieser Position.