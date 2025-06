HEILSBRONN. (657) Am Mittwochmorgen (25.06.2025) versuchte ein 39-jähriger Mann nach einem vorangegangenen Streitgespräch mit einem Messer auf einen 30-Jährigen in Neuendettelsau loszugehen. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Zwischen den beiden Männern kam es gegen 08:40 Uhr in der Heilsbronner Straße zunächst zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf ging der 39-Jährige auf seinen Kontrahenten zu und führte eine Stichbewegung mit einem Messer in seine Richtung aus. Dem 30-Jährigen gelang es, rechtzeitig auszuweichen und unverletzt davonzurennen. Nachdem mehrere Notrufe bei Polizei und Rettungsdienst eingingen, fuhren Streifen die Örtlichkeit an. Beamte der Polizeiinspektion Heilsbronn konnten den 39-Jährigen kurz darauf unter Vorhalt der Schusswaffe vorläufig festnehmen.

Auf Grund des Tatgeschehens ermittelt zwischenzeitlich die Ansbacher Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen den Tatverdächtigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Tatablauf beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl