BRUCK I.D.OPF., LKR. SCHWANDORF. Eine 28-jährige Frau wurde am Freitagnachmittag Opfer eines sexuellen Übergriffs durch einen 30-jährigen Mann, den sie zuvor flüchtig kennengelernt hatte. Die Kriminalpolizei Amberg konnte den Tatverdächtigen noch am selben Tag festnehmen und bittet Zeugen, insbesondere eine vorbeigekommene Hundehalterin, sich dringend zu melden.

Am Freitag, den 20. Juni 2025, kam es zwischen 14:55 und 15:40 Uhr in der Solbacher Straße in Bruck i.d.OPf., im Bereich des Freizeitzentrums, zu einem sexuellen Übergriff auf eine 28-jährige Frau. Die Frau hatte den 30-jährigen Tatverdächtigen zunächst flüchtig kennengelernt. Für ein näheres Kennenlernen trafen sich beide an besagtem Nachmittag beim Freizeitzentrum und machten einen Spaziergang, der sie an den Tennisplätzen vorbei in Richtung des Fußballplatzes führte. Unmittelbar links nach der Unterführung kam es, neben dem dort befindlichen Baum zu einem sexuellen Übergriff durch den Mann. Während eine unbekannte Fußgängerin mit kniehohem Hund die Örtlichkeit in Richtung Fußballplatz passierte, ließ der Tatverdächtige kurz von der Frau ab, setzte den Übergriff jedoch fort, sobald die Zeugin außer Sichtweite war. Die junge Frau konnte den Tatverdächtigen unter Vorhalt, jemand würde auf sie warten zur Rückkehr zum Parkplatz überreden.

Die 28-Jährige wandte sich an die Polizei, woraufhin umgehend die Ermittlungen aufgenommen wurden. Der Tatverdächtige konnte noch am selben Tag festgenommen werden. Am Samstag, den 21. Juni 2025, wurde er einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Amberg hat eine umfangreiche Spurensicherung am Tatort vorgenommen und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet insbesondere die Hundehalterin, die den Bereich der Unterführung zur Tatzeit durchquert hat, sich als Zeugin zu melden. Darüber hinaus werden Personen gesucht, die sich am Freitagnachmittag, 20.06.2025, zwischen 14:45 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich der Sollbacher Straße, der Tennisplätze oder des Bolzplatzes in Bruck i.d.OPf. aufgehalten haben und Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden vertraulich unter der Telefonnummer 09621/890-0 entgegengenommen.