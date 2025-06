LICHTENFELS. Zwei Männer wurden in den vergangenen Tagen Opfer von Raubdelikten. Die Kriminalpolizei Coburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Montagnachmittag fuhr ein 17-Jähriger mit dem Zug von Burgkunstadt nach Lichtenfels, um dort Einkäufe zu erledigen. Aufgrund einer Zugverspätung traf er gegen 17.45 Uhr am Bahnhof in Lichtenfels ein. Ab diesem Zeitpunkt fehlt dem Jugendlichen jede Erinnerung. Etwa eine Stunde später, gegen 18.45 Uhr, kam er vor dem Bahnhofsgebäude wieder zu sich und verständigte den Notruf.

Der 17-Jährige war leicht verletzt, wirkte verwirrt und sein weißes T-Shirt wies Schnittspuren auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter aus seinem Geldbeutel rund 40 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die den zirka 190 Zentimeter großen, schlanken Jugendlichen am Montagabend im Bereich des Bahnhofs gesehen oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Ein weiteres Raubdelikt ereignete sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Straße „An der Friedenslinde“, in der Nähe des Skaterparks. Ein 23-Jähriger war dort zu Fuß unterwegs, als er von zwei maskierten Männern mit jeweils einem Messer bedroht und zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert wurde.

Der Geschädigte übergab daraufhin seinen schwarzen Rucksack, woraufhin die Täter in Richtung Tennishalle flüchteten.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich, etwa 17 Jahre alt

etwa 170 Zentimeter groß

kräftige Figur

sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

südländisches Erscheinungsbild

mit einem Tuch maskiert

Täter 2:

männlich, etwa 17 Jahre alt

etwa 175 Zentimeter groß

athletische Figur

sprach Hochdeutsch

ebenfalls mit einem Tuch maskiert

Auch in diesem Fall führt die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen und bittet um Hinweise:

Wer hat die beschriebenen Männer im Umfeld der Tat gesehen oder kann Angaben zu deren Identität machen? Wer hat möglicherweise den schwarzen Rucksack des 23-Jährigen aufgefunden?

Aktuell liegen keine Hinweise vor, dass beide Taten von denselben Tätern begangen wurden. Ein möglicher Zusammenhang wird jedoch geprüft.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.