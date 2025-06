PASSAU. Am 25.06.2025 konnte ein falscher Bankmitarbeiter Bargeld mittels einer EC-Karte abheben, die er im Vorfeld betrügerisch erlangte. Der Mann konnte schließlich festgenommen werden.

Ersten Erkenntnissen nach erhielt ein 63-Jähriger aus dem Stadtgebiet Passau gegen 15.15 Uhr einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Dieser gab an, dass wohl fälschlicherweise Damenschuhe im Wert von über 4000 Euro über sein Konto gekauft wurden. Um die beeinträchtigte EC-Karte des Mannes sperren zu lassen würde ein Mitarbeiter der Bank vorbeikommen und diese abholen. Der vermeintliche Mitarbeiter erschien kurz nach dem Telefonat beim 63-Jährigen, der ihm seine EC-Karte samt PIN übergab.

Nach der Übergabe zweifelte der Mann nach und nach an der Echtheit des Mitarbeiters und informierte die Polizei. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der Abholer der EC-Karte am Bahnhof in Passau festgestellt werden. Sowohl die EC-Karte als auch zwischenzeitlich abgehobenes Bargeld vom Konto des 63-Jährigen konnten sichergestellt werden. Bei dem Abholer handelt es sich um einen 26-Jährigen mit angeblichen Wohnsitz in Günzburg.

Die Ermittlungen zum Verdacht des bandenmäßigen Betrugs wurden von der Staatsanwaltschaft Passau und der Kriminalpolizei Niederbayern übernommen. Der 26-Jährige handelte wohl im Auftrag und sollte das Bargeld an weitere Personen übergeben. Der von der Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wurde heute (26.06.2025) bei einer richterlichen Vorführung am Amtsgericht Passau in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 26.06.2025, 13.10 Uhr