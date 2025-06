WOLFRAMS-ESCHENBACH. (656) Am Mittwochabend (25.06.2025) geriet ein Pkw in einem Waldgebiet in Wolframs-Eschenbach (Lkrs. Ansbach) in Brand. Das Feuer griff in der Folge auf mehrere tausend Quadratmeter Waldfläche über.



Gegen 18:00 Uhr fuhr ein 71-jähriger Mann, berechtigt als Jäger, mit seinem Pkw in ein Waldstück westlich von Selgenstadt. Hier fuhr er sich versehentlich fest und machte sich dann auf den Weg, um Hilfe zu holen.

Währenddessen entzündete sich auf Grund der vom Fahrzeug ausgehenden Hitze die Grasfläche unterhalb des Pkw. Das Feuer griff auf den Pkw über, welcher vollständig ausbrannte. In der Folge breitete sich der Brand auf das angrenzende Waldstück, auf einer Fläche von rund 9600 Quadratmetern aus.

Starke Kräfte der umliegenden Feuerwehren bekämpften das Feuer, welches gegen 20:15 Uhr, bis auf einzelne verbliebene Glutnester, gelöscht werden konnte.

Beamte suchten im Rahmen des Einsatzgeschehens den Fahrer des Pkw an seiner Wohnadresse auf. Er war in einem gesundheitlich schlechten Zustand und stark dehydriert. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Heilsbronn.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc