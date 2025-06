1176 - Polizei nimmt 36-Jährigen fest

Königsbrunn – Heute kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Landsberger Straße in Königsbrunn. Ein 36-Jähriger wurde festgenommen. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Kurz vor 10.00 Uhr wurde die Polizei über eine Person informiert, die sich scheinbar aggressiv verhält und sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Noch vor Eintreffen der Polizei verschanzte sich die Person in einem Haus in der Landsberger Straße. Die Polizei war aus diesem Grund mit mehreren Streifen vor Ort.

Gegen 10.45 Uhr nahmen Einsatzkräfte den Mann – nach aktuellem Kenntnisstand widerstandslos - im besagten Haus fest. Der 36-Jährige war dabei stark alkoholisiert.

Der Mann befindet sich aktuell in Gewahrsam.