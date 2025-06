STRAUBING. Am 25.06.2025 entriss ein bislang unbekannter Mann einem 37-Jährigem am Hagen seine schwarze Umhängetasche und besprühte ihn dabei mit Pfefferspray.

Nach den Angaben des 37-Jährigen ging er um kurz nach 16 Uhr am Kiesweg zwischen der Eventlocation Karmeliten und dem Toilettenhäuschen, als ihm plötzlich jemand von hinten seine Umhängetasche entriss. Als er sich umdrehte wurde er mit Pfefferspray besprüht und verlor so die Kontrolle über seine Tasche. Der Unbekannte flüchtete in unbekannte Richtung, gegebenenfalls in Richtung Donau.

Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften erstversorgt. Das Pfefferspray konnte vor Ort sichergestellt werden.

Zum bislang unbekannten Mann liegen aktuell folgenden Hinweise vor:

männlich

heller Teint

weißes T-Shirt ohne Ärmel

graues Basecap

FFP2-Maske

dunkle Sonnenbrille

Zeugenaufruf:

Die Ermittlungen zum Raubdelikt wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Diese bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall um kurz nach 16 Uhr in der Nähe des Toilettenhäuschens am Hagen geben können, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.06.2025, 11.15 Uhr