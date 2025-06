REGENSBURG. Ein 20-jähriger Mann wurde am Mittwoch beim Versuch, einen Ball aus der Donau zu holen, von der Strömung mitgerissen und ging unter. Rund zwei Stunden später bargen Taucher den Verunglückten – er verstarb noch am Einsatzort. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Mittwoch, den 25. Juni 2025, kam es gegen 16:30 Uhr an der Donau beim Grieser Spitz in Regensburg zu einem tragischen Badeunfall, bei dem ein junger Mann ums Leben kam. Gegen Nachmittag versuchte ein 20-jähriger Syrer einen Ball aus dem Wasser zu holen. Dabei wurde er von der Strömung erfasst und abgetrieben. Ein großangelegter Sucheinsatz unter Beteiligung von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wurde unverzüglich eingeleitet. Trotz intensiver Bemühungen und starkem Kräfteansatz blieb die Suche zunächst erfolglos.

Erst gegen 18:30 Uhr konnte unweit der Unglücksstelle eine Person im Wasser geortet und durch Taucher geborgen werden. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen blieben leider ohne Erfolg. Der 20-Jährige verstarb noch am Einsatzort. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.