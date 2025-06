FÜRTH. (654) Im Fall des am 22.12.2023 überfallenen Juweliers in der Fürther Königstraße wendete sich die Kriminalpolizei Fürth am gestrigen Mittwoch (25.06.2025) in der ZDF-Fernsehsendung ‚Aktenzeichen XY… Ungelöst‘ mit neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Die Ermittler bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei zu melden.



Die Täter betraten am Tattag gegen 17:10 Uhr das Juweliergeschäft in der Königstraße. Kurz nach Betreten des Geschäfts bedrohte einer der Täter eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und schubste sie zu Boden. Währenddessen schlug der zweite Täter mit einem Vorschlaghammer mehrere Vitrinen ein und entwendete diverse Schmuckstücke. Anschließend flüchteten beide Täter zunächst zu Fuß in den Fürther Stadtpark. Dort wurden sie von Zeugen beobachtet, wie sie zusammen auf einem E-Scooter entlang der Pegnitz davonfuhren und am Pappelsteig den Wiesengrund in östliche Richtung zur Kutzerstraße hin überquerten. An dieser Stelle verlor sich die Spur der Täter. Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten später in der Engelhardstraße und an einem Gebüsch am Treppenaufgang zur Kutzerstraße hin jeweils ein E-Scooter aufgefunden werden, die den Tätern zugeordnet werden.

Personenbeschreibung:

Täter 1: männlich; etwa 30-35 Jahre alt; etwa 1,75m groß; dunkle Haare (trug vermutlich eine Perücke); trug eine Brille mit dunklem Rahmen und großen Brillengläsern; trug einen Schnurr- und Kinnbart; bekleidet mit einem hüftlangen, dunklen Mantel, dunklem Oberteil mit Reißverschluss, hellblauer Jeans und schwarzen Schuhen sowie schwarzen Handschuhen; trug einen schwarzen Stockschirm mit sich.

Täter 2: männlich; etwa 25-30 Jahre alt; etwa 1,75m groß; bekleidet mit einer hüftlangen, dunklen Jacke, einer dunklen Hose, dunklen Schuhen und dunklen Handschuhen; trug eine dunkle Pelzmütze mit herunterhängenden Ohrenklappen, eine weiße FFP2-Maske sowie eine Umhängetasche seitlich über die Schulter.

Trotz der intensiven Ermittlungen des für Eigentumskriminalität zuständigen Fachkommissariats der Fürther Kriminalpolizei konnten zu dem Überfall bislang keine Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Beamten wendeten sich aus diesem Grund am gestrigen Mittwochabend in der ZDF-Fernsehsehsendung Aktenzeichen XY… Ungelöst erneut an die Bevölkerung. Hierbei zeigten sie neben Aufnahmen der Tatverdächtigen aus Überwachungskameras unter anderem auch Fotos vom entwendeten Schmuck sowie entwendeter Uhren. Die Ermittler erhoffen sich, mit neuen Ermittlungsansätzen den Tätern eineinhalb Jahre nach der Tat auf die Spur zu kommen. Seit Ausstrahlung der Sendung sind bislang rund zwanzig Hinweise eingegangen. Diese werden derzeit nach ihrer Relevanz bewertet.

Für die Polizei sind insbesondere folgende Fragen von Bedeutung:

- Haben Sie Hinweise zur Identität der Täter?

- Sind Ihnen die beiden Täter vor oder nach der Tat - mit den E-Scootern oder zu Fuß - in der Nähe des Tatorts in der Fürther Innenstadt oder im Fürther Pegnitz-Wiesengrund aufgefallen?

- Können Sie sachdienliche Hinweise zum Vorschlaghammer oder zu dem entwendeten Schmuck geben?

- Haben Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Täter?

Weitere Informationen sowie die veröffentlichten Fotos finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.bka.de/DE/IhreSicherheit/Fahndungen/Personen/UnbekanntePersonen/Raub_Juwelier_F%C3%BCrth/Sachverhalt_Raub_Juwelier_Fuerth.html?nn=26874#belohnung249248

Hinweise werden unter dem Hinweistelefon des Bundeskriminalamts 0800 7766330, dem Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken 0911 2112 – 3333 sowie von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Für entscheidende Hinweise, die zu einer Festnahme der Täter führen, ist seitens des Bayerischen Landeskriminalamtes eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Diese Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von strafbaren Handlungen gehört.



