PARSBERG. Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt, das sich am Sonntag, den 23. März 2025, gegen 15:15 Uhr auf einem Zeltplatz in Parsberg im Rahmen einer kurdischen Neujahrsfeier ereignete, ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wegen des Verdachts des Mordes.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf dem weitläufigen Festgelände zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 43-jähriger syrischer Staatsangehöriger einem 39-Jährigen mit einem Messer tödliche Verletzungen zufügte. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort durch Einsatzkräfte der Polizei vorläufig festgenommen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die umfangreichen Maßnahmen, darunter die Registrierung von 1.200 Festbesucher, sowie einer Vielzahl an Zeugenvernehmungen, führten noch nicht zur abschließenden Aufklärung des Tatgeschehens. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Auslobung einer Belohnung von 3.000€

Zur weiteren Aufklärung des Tötungsdelikts hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth nun in Abstimmung mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und dem Bayerischen Landeskriminalamt eine öffentliche Auslobung in Höhe von 3.000 Euro veranlasst.

Die Belohnung ist bestimmt für Hinweise in Form von Video- oder Fotoaufnahmen, die den konkreten Tatablauf – insbesondere den Moment der Tathandlung– dokumentieren und somit zur Aufklärung der Tat beitragen.

Wichtige Hinweise zur Auslobung:

Die Belohnung wird ausschließlich für Hinweise gewährt, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung eines etwaigen weiteren Tatbeteiligten führen.

Die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.

. Die Auslobung richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Sie ist nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Hinweisgeber werden gebeten, sich umgehend bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941 / 506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Es besteht für Sie die Möglichkeit die Hinweise in Form von Video- oder Fotoaufnahmen, die den konkreten Tatablauf – insbesondere den Moment der Tathandlung– dokumentieren, unter folgendem Link hochzuladen. Diese Möglichkeit wird voraussichtlich für die nächsten 4 Wochen bereitgestellt.

MediaFile Uploader

Aufgrund einer hohen Teilnehmerzahl aus dem arabischen Raum wurde die vorliegende Pressemitteilung auch ins Arabische übersetzt:



إدارة المباحث الجنائية في ريغينزبورغ

إعلان عام - مكافأة قدرها ٣٠٠٠ يورو مقابل تسجيلات ڤيديو او صور ضوئية تخدُم كشف مُلابسات أحداث الجريمة التي حصلت في پارسبيرغ

پارسبيرغ. في سياق جريمة القتل التي وقعت يوم الاحد بتاريخ ٢٣ آذار ٢٠٢٥، حوالي الساعة ١٥:١٥ دقيقة في منطقة التخييم في پارسبيرغ في إطار الاحتفال برأس السنة الكردية الجديدة، عيد النوروز، تُجري شرطة المباحث الجنائية في ريغينزبورغ تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة في نورنبيرغ-فورت بشُبهة ارتكاب جريمة قتل عمد.

بحسب المُعطيات الحالية، حدثت مُشاجرة خطيرة في ساحة الاحتفال الواسعة، حيث قام رجُل سوري يبلغ من العمر ٤٣ سنة باستخدام سكينة في اصابة رجُل يبلغ من العمر ٣٩ سنة بجروح قاتلة. تم القاء القبض على المشتبه بهِ كجاني في مكان الحادث من قِبل عناصر الشرطة وهو موجودٌ منذ ذلك الحين في السجن الاحترازي على ذمة التحقيق. الاجراءات الواسعة، بما في ذلك تسجيل بيانات ١٢٠٠ شخص من زوار الحفل واستجواب عدد كبير من الشهود، لم تؤدِ حتى الآن الى توضيح نهائي لمُلابسات مجريات الجريمة. التحقيقات لاتزال جارية على قدم وساق بشكلً مُكثف.

الاعلان عن مكافأة قدرها ٣٠٠٠ يورو

من اجل مزيدً من التوضيح لجريمة القتل تلك، قررت النيابة العامة في نورنبيرغ-فورت، بالتنسيق مع شرطة المباحث الجنائية في ريغينزبورغ وإدارة المباحث الجنائية البايرية، نشر إعلان عتم عن مكافأة بقيمة ٣٠٠٠ يورو.

المكافأة مُخصصة مقابل الحصول على معلومات على شكل تسجيلات ڤيديو او صور ضوئية تُظهر مجريات أحداث الجريمة بدقة - وخاصةً لحظة القيام بارتكاب الجريمة - مما سيؤدي الى كشف مُلابسات الجريمة.

ملاحظات مُهمة بخصوص المكافأة:

١. تُمنح المكافأة فقط مقابل معلومات تؤدي الى كشف مُلابسات الجريمة اة القاء القبض على شخصً آخر محتملٌ مشاركتهُ في الجريمة.

٢. منح وتوزيع المكافأة يتم دونَ إمكانية اللجوء الى القضاء

٣. هذا الاعلان موجه فقط الى الأفراد المدنيين وليس الى الموظفين الحكوميين الرسميين الذين تتضمن واجباتهم المهنية ملاحقة الجرائم.

يُرجى من مُقدمي المعلومات التواصل فوراً مع شرطة المباحث الجنائية في ريغينزبورغ على الرقم التالي ٥٠٦-٢٨٨٨\٠٩٤١ او اي مركز شرطة آخر.